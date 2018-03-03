Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до конца 2022 года

МОСКВА, 3 мар — РИА Недвижимость. Люблинско-Дмитровскую линию Московского метрополитена могут продлить до посёлка Северный до конца 2022 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас идёт работа по Люблинско-Дмитровской линии, до Лианозово возможно продление к концу 2019 года-началу 2020 года. Также будет связь с платформой "Лианозово" и железной дорогой. Вторая часть — продление до посёлка Северный. Я думаю, это 2021-2022 год. В районе "Северный" мы проработаем потенциал ТПУ, чтобы люди, которые едут из области, смогли пересаживаться на метро", — отметил Хуснуллин.

Он добавил, что к концу 2022 года планируется завершение работ, возможно, даже раньше. "Есть шансы в 2021-2022 метро построить", — подчеркнул Хуснуллин.