Нужно учитывать интересы москвичей в программе реновации, заявил Путин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Программа реновации очень чувствительна для многих людей, нужно учитывать интересы москвичей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина.

"Еще одна масштабная задача, которую вы перед собой поставили, это программа реновации, которая позволит получить новое жилье миллиону москвичей и одновременно выработать стандарт улучшения жилищных условий для жителей пятиэтажек в других регионах страны. Конечно, это очень масштабный, важный, но и очень чувствительный проект для очень многих людей. Поэтому нужно это все учитывать, исходя — прежде всего и всегда — из интересов конкретных людей", — заявил Путин.