Эксперт: взрывные темпы роста в РФ льготной ипотеки маловероятны

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости/Прайм. Расширение перечня банков-участников системы льготного ипотечного кредитования увеличит спрос на нее со стороны населения, однако взрывных темпов роста льготной ипотеки ожидать не стоит, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Павел Жолобов.
По его мнению, спрос на льготную ипотеку сдерживают жесткие условия, которые касаются, в том числе, строительного объекта, который должен быть одобрен банком кредитором и стоимости приобретаемой квартиры, а также повышенных требований к самому заемщику.
"Как правило, банки участвующие в программе льготного ипотечного кредитования, сотрудничают лишь с некоторыми застройщиками, при этом под действие программы попадают далеко не все объекты недвижимости, возводимые девелопером", — пояснил Жолобов.
В понедельник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили РИА Новости, что мера по предоставлению льготных ипотечных кредитов российским семьям по ставке 6% годовых вошла в нацпроект "Демография", ее действие продлится как минимум до конца 2024 года.
Согласно паспорту проекта, который есть в распоряжении РИА Новости, к концу 2024 года запланировано пятикратное увеличение активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих такую ипотеку.
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