Проект об отмене ответственности валютных ипотечников не поддержан в ГД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об освобождении от ответственности граждан, заключивших договоры об ипотеке в иностранной валюте, и не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Один из авторов документа, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов при его внесении в нижнюю палату парламента в июле 2017 года, пояснял, что такими обстоятельствами, в частности, могут являться финансово-экономический кризис и резкое изменение валютного курса. По его мнению, законопроект поможет гражданам, которые в свое время взяли валютную ипотеку, "выбраться из этой долговой ямы".

Однако комитет по финрынку считает, что реализация законопроекта приведет к неоднозначному толкованию понятия непреодолимой силы, неравному положению сторон договора, росту судебных издержек. В законопроекте отсутствуют критерии, на основании которых можно определить, что подразумевается под существенной девальвацией валюты, какое изменение валютного курса достаточно для его признания обстоятельством непреодолимой силы, какими фактами следует руководствоваться для определения момента наступления кризиса.

Правительство РФ по схожим основаниям также не поддерживает законопроект. Категория непреодолимой силы как обстоятельств, которые освобождают должника от ответственности, является единой и толкование данной категории не может варьироваться в зависимости от сфер гражданско-правовых отношений. Это противоречит принципам справедливости и равенства как основным началам гражданского законодательства, отмечается в отзыве кабинета министров РФ.