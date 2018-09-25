Комитет ГД отклонил запрет отбирать жилье у валютных должников-ипотечников

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий кредитору взыскивать с должника заложенный дом или квартиру в случае неуплаты части кредита или целевого займа в иностранной валюте или условных единицах при ее существенном увеличении в рублевом выражении.
Законопроект направлен на защиту граждан, заключивших договор ипотеки в иностранной валюте, которые рискуют остаться без жилья из-за независящих от них причин, поясняли ранее разработчики.
Однако комитет по финрынку обращает внимание, что взятие кредитов в иностранной валюте изначально предполагает наличие рисков изменения обменных курсов валют. А кредитор вправе получить денежные средства, причитающиеся по условиям договора, за счет стоимости залогового имущества, если заемщик теряет возможность погасить свою задолженность иным способом.
Предлагаемый же законопроектом механизм "приведет к нарушению прав залогодержателей и повлечет за собой правовое неравенство сторон договора", отмечается в заключении думского комитета. А нормы о пересчете задолженности по курсу на момент заключения договора противоречат принципам гражданского права, считает комитет.
Правительство РФ по схожим основаниям также не поддерживает законопроект. А придание обратной силы нормам о перерасчете суммы платежей в валюту РФ на дату заключения договора "дестабилизирует гражданский оборот и может быть оправдано только исключительными обстоятельствами", отмечается в отзыве кабмина.
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