Комитет ГД отклонил запрет отбирать жилье у валютных должников-ипотечников

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий кредитору взыскивать с должника заложенный дом или квартиру в случае неуплаты части кредита или целевого займа в иностранной валюте или условных единицах при ее существенном увеличении в рублевом выражении.

Документ, внесенный группой депутатов от "Справедливой России" в ноябре 2016 года, существенным признает увеличение суммы кредита или займа в рублевом выражении более чем на 25%. При этом залогодателю предоставляется право потребовать определить сумму платежей в рублях и осуществить ее перерасчет по официальному курсу на дату заключения договора.

Законопроект направлен на защиту граждан, заключивших договор ипотеки в иностранной валюте, которые рискуют остаться без жилья из-за независящих от них причин, поясняли ранее разработчики.

Однако комитет по финрынку обращает внимание, что взятие кредитов в иностранной валюте изначально предполагает наличие рисков изменения обменных курсов валют. А кредитор вправе получить денежные средства, причитающиеся по условиям договора, за счет стоимости залогового имущества, если заемщик теряет возможность погасить свою задолженность иным способом.

Предлагаемый же законопроектом механизм "приведет к нарушению прав залогодержателей и повлечет за собой правовое неравенство сторон договора", отмечается в заключении думского комитета. А нормы о пересчете задолженности по курсу на момент заключения договора противоречат принципам гражданского права, считает комитет.

Правительство РФ по схожим основаниям также не поддерживает законопроект. А придание обратной силы нормам о перерасчете суммы платежей в валюту РФ на дату заключения договора "дестабилизирует гражданский оборот и может быть оправдано только исключительными обстоятельствами", отмечается в отзыве кабмина.